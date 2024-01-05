«ИГИЛ — агенты Израиля и США», — заявил на похоронах жертв двух терактов в Иране Хусейн Салами командир «Стражей иранской революции».

Около сотни человек погибли 4 января на юге Ирана в результате двух взрывов, прогремевших в толпе людей, отмечавших четвертую годовщину убийства командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани возле Кладбища мучеников, где он был похоронен.

После это почти двое суток руководство Ирана обвиняло в терактах Израиль и грозило местью, в четверг ответственность на себя взяло движение ИГИЛ.

В заявлении, распространенном ИГИЛ, есть призыв к террору против евреев и христиан во всем мире, в синагогах и церквях, на фоне войны в Газе. Но они призывают ХАМАС и другие палестинские террористические организации не сотрудничать в этом деле с шиитами.

Президент Ирана Ибрагим Раиси и командующий Хусейн Салами прибыли в Керман, чтобы присутствовать на похоронах. Несмотря на принятие ответственности ИГИЛ и несмотря на то, что это нападение сильно отличается от прошлых атак, приписываемых Израилю и США, Салами пообещал «отомстить» Иерусалиму и Вашингтону, заявив, что «ИГИЛ являются агентами Израиля и США».

Ибрагим Раиси тоже высказался. По его словам, Израиль растерян и ослаблен, после войны «Наводнение Аль-Аксы» прекратит свое существование. (israelinfo.co.il)