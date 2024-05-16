Иностранных субъектов, в том числе негосударственных, которые стремятся повлиять на американские выборы, становится все больше. Россия, Китай и Иран являются наиболее значимыми среди них. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки Эврил Хейнс на слушаниях в сенатском Комитете по разведке. Об этом сообщили «Голос Америки» и агентство Reuters.

Россия остается самой активной иностранной угрозой для выборов в США, – сказала Хейнс. – Цели российского правительства в таких операциях влияния, как правило, включают подрыв доверия к демократическим институтам США, обострение социально-политических разногласий в Соединенных Штатах и ослабление поддержки Украины со стороны Запада, подчеркнула директор Национальной разведки.

Комитеты Конгресса начали изучать сообщения об иностранных – в частности, российских – попытках повлиять на американское общественное мнение после того, как разведслужбы США сочли, что структуры, поддерживаемые Кремлем, старались повысить шансы Дональда Трампа на победу в 2016 году.

По оценке Хейнс, усилия правительства по защите выборов стали более эффективными после президентских выборов 2016 года.

Состоявшиеся в среду слушания стали первыми открытыми слушаниями комитета по теме выборов в США в 2024 году.