Решение по членству в НАТО Швеции предстоит принять парламенту Турции, но сколько времени займет этот процесс, неизвестно, все зависит от действий Стокгольма.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.

«Процесс направления в парламент протокола о членстве в НАТО Швеции и процесс его одобрения напрямую связаны с выполнением Швецией своих обязательств. Решение предстоит принимать парламенту, сколько он будет обсуждаться в комиссиях, сколько по времени займет этот процесс, мы не знаем. Для начала Швеции надо обеспечить контроль над улицами Стокгольма. Если они [власти Швеции] это не сделают, если нападения на нашу святыню (Коран) будут продолжены, пусть тогда не обижаются», — приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.