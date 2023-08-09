Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен возродить зерновую сделку в «расширенном масштабе», пишет Bloomberg.

Он призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между Россией и Украиной.

Решение проблемы зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания», добавил он.

«К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов для того, чтобы позитивная атмосфера сделки переросла в прекращение огня, а затем и в постоянный мир», – сказал он.