Президент Сербии Александр Вучич резко высказался в адрес Турции, обвинив ее в желании возродить Османскую империю. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Такое заявление он сделал в свете передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе Skydagger самопровозглашенной республике Косово. По словам сербского лидера, это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

«Теперь совершенно ясно, что Турция не желает стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи. Сербия — маленькая страна, но мы прекрасно поняли послание», — написал Вучич.

Президент Косово Вьоса Османи резко отреагировала на заявления президента Сербии Александра Вучича.

Османи подчеркнула, что в то время как президент США Дональд Трамп хвалит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его лидерство в деле обеспечения глобального мира и безопасности, Вучич идет по противоположному пути, угрожая Турции.

«Я горжусь тем, что тесно сотрудничал с президентом Эрдоганом, человеком слова, который всегда проявлял искреннюю заботу о народах нашего региона и внёс выдающийся вклад в стабильность и безопасность. Вучич, между тем, похоже, считает, что может угрожать крупному государству НАТО так же, как он угрожает соседним странам», — написала Османи в сети X.

Она обвинила президента Сербии в углублении партнерских отношений с Россией, Китаем и Ираном вместо сотрудничества с союзниками по НАТО.

«Мы продолжим укреплять связи с союзниками по НАТО, модернизируя наши оборонные возможности в соответствии со стандартами НАТО, чтобы гарантировать мир и стабильность нашему народу. Вучич должен делать то же самое, вместо того чтобы нападать на своих соседей», — добавила Османи в X.

В заключение она выразила благодарность президенту Эрдогану и турецкому народу на турецком языке: «Спасибо президенту Эрдогану и братскому народу Турции за помощь в сохранении мира и за постоянную поддержку народа Косово. Желаю, чтобы наша крепкая связь была вечной».