«Любое сравнение имеет свои недостатки» – да, обычно, так говорят мудрые и начитанные люди. И мы согласны с этой мыслью.

Но, давайте, хотя бы на одну секунду забудем об отношении соседней России, как говорится, к своему ближнему зарубежью, о неприятных деталях страшной войны, которую она вот уже третий год ведет против Украины. Сосредоточимся лишь на том, что, как бы то ни было, Россия в настоящее время ведет войну по сути против Запада.

И вспомним, что приблизительно сто лет назад и Оттоманская империя вела войну, что и тогда армяне предали ее, начали воевать против нее, перейдя на сторону врагов последней великой тюркской империи.

Теперь складывается впечатление, что история повторяется, но с одним отличием — на этот раз армяне собираются предать российскую империю, хотя не в таком уж далеком прошлом русские называли армян «самым преданным народом России», даже «форпостом» Москвы на Южном Кавказе. Выходит, что теперь все меняется, армяне вновь нашли более богатых и сильных хозяев для себя, на этот раз они свои «взоры» обратили на сильные государства богатого Запада…

Почему мы остановились на этих деталях? Ведь подобные исторические факты и даже национальный характер армян всем достаточно хорошо известны! Дело в том, что все с нетерпением ждут встречи представителей США, ЕС и Армении, которая должна состояться пятого апреля этого года. Предположений и прогнозов предостаточно. Даже предполагается, что на этой встрече будет подписан «пакт о безопасности Армении». Реально ли все это?

На днях в ходе своего южно-кавказского турне и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил о каких-то «оборонных гарантиях» для Армении. И тогда сразу возникли вопросы: о каких же гарантиях говорит Генеральный секретарь НАТО? Ведь уже третий год страны Запада избегают прямого участия в украинской войне! Неужели страны НАТО на этот раз начнут войну против России ради каких-то «национальных интересов» Армении?..

На самом деле, довольно сложный вопрос, хотя ответ на него прост и ясен. Потому что тут есть несколько обстоятельств. Понятно, что подтанцовка под «южно-кавказскую геополитическую мелодию» Запада непосильная задача для армян – они для этой роли не очень-то подходящие кандидатуры.

Потому что Армения даже полдня не выдержит перед натиском российской армии, хотя, конечно, целью Запада в этом регионе является не классическая война против России, а вывод Армении из-под сферы влияния Москвы. А этого можно добиться не только танками, но и с безоружными мирными демонстрантами, которые, как говорится, голыми руками готовы идти против танков. И это не такое уж сложное дело для армянских горе-лидеров, они в течение всей истории не раз ставили свой народ даже под удары чуть ли не до полного уничтожения…

Во-вторых, в настоящее время Франция больше всех старается изменить существующую «геополитическую палитру» Южного Кавказа. На днях в своем очередном интервью российский президент Владимир Путин говорил о том, что Франция обижена на Россию, т. к. Париж считает, что именно благодаря Москве в последнее время сильно пошатнулись ее геополитические опоры в Африке. Теперь Франция хочет взять реванш – именно поэтому она выбрала Южный Кавказ, в частности, Армению.

Из чего следует, что интересные сценарии еще впереди – как говорится, то ли еще будет…

Даже не исключается, что НАТО начнет прямое вмешательство в украинскую войну – заметим, что и на этом больше всех настаивает опять же Франция. В настоящее время НАТО зондирует почву для этого, т.е. хочет узнать реакцию на это.

А нам стоит дождаться проведения встречи, которая состоится в начале апреля. Хотя, не стоит ожидать чего-то неожиданного – по большой вероятности, и это является своеобразным политическим зондажом и Запад с его помощью хочет выяснить для себя реакцию России. Пусть будет так. Наверное, именно поэтому западные СМИ часто вместо «геополитических гарантий» для Армении говорят о ее экономической безопасности, плюс, утверждают, что якобы США и ЕС проведут аналогичные встречи и с другими двумя южно-кавказскими странами. Чувствуется, что даже всесильный Запад не хочет делать резкие шаги…

Что же для нас в этой ситуации является самым главным? В наших интересах, чтобы США и ЕС не создавали бы какие-то геополитические, особенно военные, альянсы против Азербайджана и Турции. А так, удаление Армении от России, сильное «похолодание» отношений между ними отвечает нашим интересам.

Понятно, что даже в самом благоприятном случае Еревану не удастся просто-так выйти из сферы влияния Москвы. Поэтому мы, как говорится, в нужное время должны быть в нужном месте. Но не должны забывать о собственной безопасности и должны суметь хладнокровно оценивать ситуацию, потому что иногда за внешней привлекательностью каких-то политических сценариев скрываются весьма опасные внутренние факторы…