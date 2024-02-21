Доля ВВП в легкой промышленности Азербайджана в советское время составляла 8%. Сейчас эти показатели более, чем скромные. А между тем, одежда и обувь – товары, неизменно пользующиеся спросом, ведь они не только периодически выходят из строя, но и подвержены влиянию моды. В январе-ноябре 2023 года в розничной торговой сети было продано текстильной продукции, одежды и обуви на сумму 7 млрд 541,8 млн манатов, что больше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отечественные бизнесмены предпочитают в основном завозить товар из других стран, нежели производить свое – так проще. Потому сейчас в многочисленных обувных магазинах покупателя ждет преимущественно китайская и турецкая обувь – от дешевого ширпотреба до качественной и дорогой. Кстати, в поставках обуви в нашу страну заинтересованы и страны Средней Азии, в частности Узбекистан, у которого в этой сфере наблюдается прорыв. Многие страны бывшего СССР уже преуспели в производстве обуви, взять хотя бы соседнюю Грузию, где развивается немало небольших, но креативных брендов.

А что же Азербайджан, у которого есть в данной сфере традиции и собственное сырье? Наша страна занимается производством кожи, в частности на крупном кожевенном заводе «Гилан» в Евлахском районе. Но в основном мы отправляем на экспорт необработанные шкуры, а закупаем готовые товары и кожу. Так, в 2022 году Азербайджан импортировал из Турции кожу и кожаные изделия на сумму 19,712 млн долларов США. Это почти на 30% больше, чем в 2021 году. В декабре прошлого года импорт кожи из этой страны вновь вырос. И это вместо того, чтобы развивать собственное кожевенное производство и производить обувь из местных материалов.

В принципе, производство обуви наша страна в последние годы наращивает, но в общем потоке давно захлестнувшего страну импорта, этого совсем не видно. О том, что объемы производства скромные, говорит и то, что импорт обуви мы продолжаем наращивать. А ведь когда-то выпускаемая в Азербайджане обувь славилась на весь СССР. Многие до сих пор вспоминают, что это была одна из обязательных покупок, которую они делали по приезду в Баку. Так сможем ли мы возродить эту отрасль?

Большие надежды возлагаются сейчас на обувную фабрику, которая начнет работу в агропромышленном парке в селе Зерти Лачынского района. Планируется, что ее запустят в конце марта. Лачынская линейка бренда PIRSHAGHI будет называться ZERTI. Фабрика оснащена самым современным оборудованием азиатского, европейского и турецкого производства, и с целью повышения профессионализма в сфере услуг на фабрику планируется привлечь специалистов из братской Турции и столичного бренда PIRSHAGHI. Сырье для указанного предприятия будет импортироваться в основном из Турции. Обувь можно будет приобрести в специализированных магазинах в различных городах Азербайджана. Также она будет экспортироваться в страны Европы.

Эксперт-экономист Рауф Гараев в беседе с # поделился мнением о перспективах возрождения отечественной обувной промышленности и о том, почему мы сейчас не используем в достаточной степени свой сырьевой потенциал.

«В досоветский период в Азербайджане было много мастерских, в которых изготавливали обувь из местного сырья. После прихода советской власти они были закрыты, но появились обувные фабрики. После распада СССР фабричное производство пришло в упадок. Начали создаваться небольшие частные обувные цеха. Но так как разрушилась цепь поставок и договоренностей, существовавшая в советское время, начались проблемы с сырьем и сбытом. В свое время было подсчитано, что наша страна может производить 25 млн пар обуви в год, но этих показателей не удалось на сегодняшний день достичь. Среди стран бывшего СССР Азербайджан занимал одно из последних мест по развитию легкой промышленности, в том числе в сегменте производства обуви», – сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас мы зависим от импорта обуви, и хотя у нас существуют ЗАО по производству обуви для военных и населения, но выпускаемые ими объемы очень незначительны.

«Надо расширять производство, а для этого в начале нужны современные технологии, квалифицированные кадры, а в дальнейшем и использование преимущественно местного сырья. Что касается создания обувной фабрики в Лачыне, то думаю, что с нее может начаться реальное возрождение отечественной обувной промышленности. Да, сырье будет завозиться из Турции, но, думаю, что на данном этапе – это правильное решение. Во-первых, эта страна давно зарекомендовала себя во всем мире, как страна с развитой легкой промышленностью и сырье оттуда отличается высоким качеством. Во-вторых, этот факт, как и привлечение к работе турецких специалистов, сделает продукцию фабрики более привлекательной для импортеров. Это важно, если мы хотим обеспечить обувью не только внутренний рынок, но и продавать ее за границу. Азербайджан – страна маленькая, но, – отметил Гараев, – у нас есть шанс занять свое место в этом сегменте. Сейчас большую часть обуви в мире делают в Азии и Южной Америке (85% всего производства). Пока Китай удерживает лидирующие позиции, но и то, как удалось развить свою легкую промышленность Турции, впечатляет. Нам есть чему поучиться у этого братского государства. К тому же Азербайджан пока все еще известен в мире только нефтью и газом. Чтобы нас узнали и как производителей различных товаров, в том числе обуви, нужна будет постоянная реклама. А участие такой страны как Турция сделает нашу обувную продукцию более узнаваемой. При этом, впоследствии, наладив производство, важно не зацикливаться на одном рынке сбыта, чтобы не попасть от него в зависимость. Если мы будет производить качественную конкурентоспособную продукцию, покупатель всегда найдется».