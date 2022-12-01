Страны НАТО намерены вложиться в возрождение производства советских вооружений для помощи Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

По его словам, рассматриваются различные варианты инвестиций — альянс хочет убедиться, что ВСУ получат наиболее эффективное и нужное оружие. «Что-то пойдет на системы советской эпохи и на обеспечение боеприпасов к ним. В некоторых случаях может потребоваться производство того, что не производилось какое-то время», — сказал Блинкен.

НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советской эпохи для украинской артиллерии, писала New York Times 26 ноября.

Война в Украине уже спровоцировала бум в военной промышленности в Восточной Европе. Компании «штампуют» оружие, артиллерийские снаряды и другое военное снаряжение невиданными до холодной войны темпами, сообщало Reuters.

С одной стороны, бывшие страны Варшавского договора все еще опасаются России и рассматривают помощь Украине как вопрос региональной безопасности. С другой, такая поддержка создает новые возможности для военной промышленности региона, отмечали чиновники и аналитики из этих государств. (moscowtimes.ru)