Доходы от замороженных в ЕС российских активов должны идти на производство оружия в Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, как только страны — члены объединения окончательно согласуют вопрос использования этих средств, их нужно будет направить на нужды украинской оборонной промышленности, в том числе инвестировать в местные военные заводы.

«Эти деньги должны быть направлены в Украину, чтобы украинцы могли производить продукцию самостоятельно, на своей территории, близко к своим потребностям. Это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и избежать задержек», — пояснил Боррель на форуме ЕС — Украина по вопросам оборонной промышленности.

Он заявил, что одной из задач является интеграция украинского ВПК в оборонную экосистему Евросоюза и для этого подконтрольные Киеву военные заводы должны «производить быстрее и больше». Отметив, что в форуме участвуют 140 компаний из 25 стран, Боррель призвал их объединить свои мощности с украинскими и пообещал финансирование для такой совместной работы.

Он также рассказал, что в этом году ЕС откроет в Киеве офис военных инноваций, который будет заниматься установлением контактов между европейскими стартапами и оборонными предприятиями Украины.

Из почти $300 млрд российских активов, замороженных на Западе, примерно 190 млрд евро (около $203 млрд) находятся в Euroclear. В 2023 году они принесли депозитарию 4,33 млрд евро ($4,7 млрд) прибыли. А по итогам первого квартала 2024-го Euroclear заработал на них 1,566 млрд евро. Средства выводятся на специальный счет.

На данный момент ЕС занимается согласованием существующих предложений по использованию прибыли от замороженных российских активов. Предполагается, что деньги будут тратить на закупку оружия и восстановление Украины. Консенсус позволит уже к июню добавить 3 млрд евро к обязательствам объединения в размере 16 млрд, говорил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

В свою очередь, США вместе с пакетом помощи Украине на $61 млрд одобрили закон о конфискации российских резервов в стране. Конгресс оценивал сумму в $5–6 млрд. Теперь Белый дом сможет изъять замороженные средства ЦБ РФ в американских банках и перевести в спецфонд для Украины, сообщал CNBC.

В Вашингтоне сейчас изучают несколько вариантов использования активов РФ. Один из них — выпуск облигаций, которые позволят передать Киеву многомиллиардный доход с российских средств за несколько лет сразу. По подсчетам США, такие облигации могут принести 30–40 млрд евро в следующие десять лет и 50–60 млрд в течение 15–20 лет. (moscowtimes.ru)