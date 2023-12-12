Еврокомиссия одобрила создание системы блокирования доходов от замороженных российских активов.

Как передает #, об этом на пресс-конференции в Страсбурге сообщила замглавы ЕК Вера Юрова.

«Коллегия ЕК одобрила механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — отметила чиновница.

Ранее ЕС, Совет ЕС и Европарламент договорились о введении уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций. Как уточнили в Twitter из пресс-службы председательства Испании в Совете ЕС, новая директива гарантирует наказание для тех, кто уклоняется от санкций.