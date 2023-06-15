Правительство Дании задумалось о воссоздании флота подводных лодок для усиления присутствия в Балтийском море и сдерживания России, пишет Breaking Defense.

Скандинавская страна избавилась от своих субмарин в 2004 году, но теперь рассматривает вопрос о том, приобретать ли их снова или же полагаться на «тесное сотрудничество» с союзниками для обеспечения такого потенциала, заявил председатель комитета по внешней политике Майкл Йенсен.

Он отметил, что вопрос подводных лодок обсуждается «прямо сейчас» как часть широкого политического анализа будущих оборонных потребностей страны.

«Дания имеет важное стратегическое расположение, а это означает, что все корабли российского Военно-морского флота должны проходить через наши воды, если они отправляются из Санкт-Петербурга или Калининграда. Поэтому нам необходимо усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом», — подчеркнул Йенсен. (moscowtimes.ru)