Годовая инфляция в Азербайджане в этом году, согласно прогнозам, будет близка к верхней границе целевого диапазона (4%).

Об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

«В рамках монетарной политики продолжаются антиинфляционные меры. После последнего решения ЦБА по учетной ставке была зафиксирована дефляция в 0,5%», — отметил он.

Э.Рустамов также предположил, что к концу года цены на нефть на мировом рынке могут составить 65 долларов США за баррель.