Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне продолжающихся протестов. По его словам, этот шаг является крайней мерой, и страна справится с беспорядками без использования радикальных сценариев.

«Мы не рассматривали введение чрезвычайного положения. Его введение — это сложная процедура. Для этого требуется согласие президента, председателя правительства, но также необходимо проведение заседания Народной скупщины, поскольку чрезвычайное положение провозглашает именно парламент. Мы этого не рассматривали», — отметил Вучич в ходе обращения к нации.

По словам сербского лидера, у государства достаточно правовых инструментов для реагирования на ситуацию в рамках закона. «Это крайняя мера, и до сих пор мы ее не обсуждали. Я бы не хотел, чтобы мы ее обсуждали», — подчеркнул президент.

Ранее Вучич пообещал, что власти страны в ближайшие дни предпримут решительные шаги для наведения порядка на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, государство готово использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы восстановить мир и законность. Вучич подчеркнул, что в течение трех-четырех дней граждане могут воспринимать действия властей как пассивность или отступление, однако после этого государство продемонстрирует «всю свою решимость» в борьбе с насилием и хаосом.