Схемы организации «революционных сценариев» через неправительственные организации (НПО) уже разоблачены, а теперь начался процесс привлечения средств через вузы.

Об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя финансирование акций протеста в стране.

Он отметил, что информация, распространенная телеканалом İmedi Kvirisi о финансировании акций протеста Грузинским университетом и бывшим руководителем Фонда совместных инвестиций Георгием Бачиашвили, не стала для него новостью:

«Это еще раз подтверждает его участие в политических процессах. Схема организации революций через НПО и раскола общества уже раскрыта. Теперь, как видно, средства поступают через университеты. Однако на все будет дан ответ в рамках закона».

Каладзе добавил, что план оппозиции по мирному свержению правительства 4 октября не реализуется: «4 октября ничего не произойдет. Единственным событием будет празднование победы партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Это будет победа как нашей страны, так и нашего народа».