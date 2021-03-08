Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании выступила с обращением накануне Дня Содружества наций (Commonwealth Day), который отмечается в Великобритании во второй понедельник марта. Об этом сообщает Reuters.

В своем обращении королева отметила «взаимную поддержку», дружбу и единство в мире во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Мы все по-прежнему ценим поддержку, обширный опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности», – заявила Елизавета II.

Обращение королевы вышло в эфир за несколько часов до трансляции интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.