Эльчин Азизов: Отвечать каждому Танкяну не считаю нужным

Справедливый исход Карабахской войны и возвращение исконно азербайджанских земель никак не дает покоя одному из самых ярых и агрессивно настроенных музыкантов Сержу Танкяну.

Фронтмен известной рок-группы калифорнийских армян System of a Down Серж славится тем, что умело использует свою популярность против Азербайджана. В то время, как доблестная азербайджанская армия освобождала Карабах от армянской оккупации, Танкян призывал своих поклонников к всевозможным сборам и пожертвованиям во имя спасения несуществующего «Арцаха», всячески поддерживал фашизм и агрессию Армении в отношении Азербайджана и даже инициировал петицию, адресованную властям США и призывающую наказать Турцию за предоставление Азербайджану самолетов F-16 и дронов.

Не угомонился лидер System of a Down и сейчас, когда восторжествовала историческая справедливость и территориальная целостность Азербайджана восстановлена.

Как сообщает #, Серж Танкян представил новый лживый пропагандистский антиазербайджанский видеоролик под названием Recognize Artsakh, который вдобавок ко всему был переведен и на русский язык, для охвата как можно большей аудитории.

«За нефтяные деньги, мировые лидеры и СМИ закрыли глаза на то, как в Карабахе бомбили стариков и детей, дома, больницы и храмы. Арцах остается островком борьбы против пантюркизма. Армяне в одиночку борются с пантюркизмом и их единственная «вина» – в том, что они не турки. Азербайджан, подкупив зарубежных лидеров и СМИ, закупив лучшее вооружение, нанес удар по армянским городам, домам, детям. Турецкий диктатор помогал своему азербайджанскому коллеге вооружением и террористами со всего света, ради того, чтобы проводить этнические чистки армянского населения», — это лишь небольшая порция лживых заявлений, которыми напичкан провокационный проект армянского рокера.

Ну, а далее все по уже изъезженному и набившему оскомину типичному армянскому сценарию:

«Мы небольшой островок в этом море хаоса. После нас, они придут к вам. Поэтому поднимите свой флаг рядом с флагом Армении, покажите всем, что вы против несправедливости, за тех, кто сражается за свою страну и за ваше будущее».

Стандартный, так сказать, набор заведомой лжи – примерно той же, что с периодической активностью тиражируют армянские провокаторы и их сторонники.

В то же время, подобные ролики способны создать у несведущего человека абсолютно искаженное представление обо всем, что касается армянской агрессии в отношении Азербайджана.

Стоит ли Азербайджану как то реагировать на лживые уловки публичных армян, пустивших корни в разных уголках Земли ответными проектами, которые откроют глаза жертвам армянских сказок?

Солист Большого театра, Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Эльчин Азизов, который, к слову, не слышал о рок-группе System of a Down и ее горе-лидере, считает, что реагировать подобным образом на действия каждого агрессивного лжепропагандиста не стоит:

«Слишком много чести и рекламы. Это, какие же МЫ крутые, что смогли подкупить зарубежных лидеров и СМИ! Бред! Повторюсь, отвечать каждому подобному Танкяну не считаю нужным! Надо отправлять официальные письма на ресурсы, на которых выставляется эта ложь, для блокировки и удаления. Дипломаты, журналисты, представители правозащитных организаций начали посещать наши освобожденные земли и своими глазами видят правду. Правду, которую мы пытались донести до всего мира на протяжении почти 30 лет!», — заявил Эльчин Азизов «Зеркало».

Артист считает, что важнее сейчас обратить внимание на интернет-энциклопедии, ту же Википедию:

«Вот там надо очень серьезно работать. Бесконечное количество искаженных исторических фактов по отношению к нашей Родине – к культуре, фольклору, кухне и т.д. Возможно, это должна быть отдельная госорганизация или структура при каком-то министерстве, которая будет осуществлять контроль. Исправлять ложь наших недругов, подкрепляя информацию историческими документами, предоставляя четкий анализ происхождению названий и т.д», — резюмировал «золотой голос» легендарной команды КВН «Парни из Баку».