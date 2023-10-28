Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон будет ведущим на новостном телеканале GB News.

Политик отметил, что с удовольствием принял предложение поработать на телевидении, говорится в сообщении на сайте GB News. В настоящее время известно, что Джонсон станет ведущим и обозревателем авторской политической программы. А в 2024 году будет освещать парламентские выборы в стране.

«Я буду говорить об огромных возможностях Великобритании, но так же и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни еще впереди», — прокомментировал суть новой работы Джонсон.

«Борис был самым влиятельным премьер-министром нашего поколения, и его уникальный взгляд на внутреннюю и международную политику будет иметь ошеломляющий успех у наших зрителей… Поэтому нам не терпится начать работать с ним над тем, что обязательно нужно посмотреть на телевидении», — прокомментировали на телеканале.

В прошлом у Джонсона был опыт в журналистике. В конце 80-х он писал аналитику для Daily Telegraph, а потом работал корреспондентом издания в Брюсселе.

В начале 1990-х Джонсон вернулся в Лондон и писал уже для Spectator. А в 2008 году его избрали мэром Лондона. С 2016 по 2018 год Джонсон работал министром иностранных дел в правительстве премьера Терезы Мэй, пока в 2019 году сам не стал премьер-министром страны.

Недавно Джонсон решил бросить политику из-за громкого скандала, связанного с проведением вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.