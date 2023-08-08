Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в настоящее время не рассматривают проведение военной операции в Нигере, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как сообщает AFP со ссылкой на источники в руководстве сообщества, интервенция в эту африканскую страну «на данном этапе не предусматривается, на столе по-прежнему остаются планы диалога».

Ранее посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане заявила, что государства ЭКОВАС продолжают подготовку к проведению военной операции в ее стране.

До этого комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах сообщил, что министры обороны государств объединения разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если мятежники не пойдут на отступление.