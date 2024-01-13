Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, пока не добьется полной победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в регионе. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи слова цитирует Reuters.

«Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей», — утверждает политик.

Среди них: уничтожение ХАМАС, возврат всех заложников и получение от сектора Газа гарантий безопасности для Израиля, напомнил он.

Нетаньяху подчеркнул, что никакая сила, даже Международный суд ООН, не способна помешать Израилю добиться успешного выполнения поставленных задач.

«Никто нас не остановит — ни Гаага, ни Ось зла, никто», — резюмировал премьер.