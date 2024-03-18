Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом готов отложить объявленное ранее наступление на город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает AFP

Во время встречи Шольц призвал Израиль к переговорам о «более длительном прекращении огня». Политик еще раз предостерег Нетаньяху от проведения наступления в Рафахе, куда в течение последних месяцев были перемещены сотни тысяч палестинских беженцев.

Канцлер указал Нетаньяху на значительное количество жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Шольц также настаивает на значительном улучшении ситуации с гуманитарной помощью в анклаве.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как палестинцы умирают от голода. Необходимо гораздо больше гуманитарной помощи, постоянно и надежно», – подчеркнул он.

Нетаньяху сказал, что израильская цель до сих пор состоит в том, чтобы «уничтожить оставшиеся в Рафахе террористические батальоны (ХАМАСа, – ред.)». Однако, по его словам, Израиль не будет этого делать, «пока мы удерживаем население на месте».