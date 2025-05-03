Власти Израиля в ближайшие дни могут призвать еще несколько десятков тысяч резервистов для расширения операции в секторе Газа, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

«Решение увеличить масштабы наступления последовало после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с кабинетом министров Израиля по вопросам безопасности в пятницу», — пишет агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее несколько членов правящей коалиции, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич, призывали к военной эскалации в секторе Газа с целью полного уничтожения группировки ХАМАС, даже если это может поставить под угрозу жизни все еще находящихся в палестинском анклаве израильских заложников.

Bloomberg напоминает, что с тех пор, как двухмесячное перемирие закончилось в середине марта, израильские военные заняли около трети сектора Газа. Также Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в анклав.