Израиль готовится к «немедленной реализации» первого этапа плана Трампа после заявлений ХАМАС о согласии передать израильской стороне оставшихся в живых заложников и тела.

Израиль готовится к «немедленной реализации» первого этапа плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом в ночь на субботу, 4 октября, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет dw.com.

«Мы будем продолжать работать в полном сотрудничестве» с главой Белого дома «и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем, которые совпадают с видением президента Трампа», цитирует заявление агентство AFP.

Политическое руководство Израиля дало указание военным сократить наступательные действия в анклаве, передало агентство Reuters.

Американский лидер ранее призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы на фоне заявлений палестинского радикального исламистского движения ХАМАС о том, что оно готово освободить заложников в секторе Газа и выполнить ряд других условий американского плана по прекращению войны.

Боевики согласились передать Израилю всех оставшихся в живых и тела «в соответствии с формулой обмена, предложенной президентом Трампом», если будут созданы «необходимые условия для осуществления обмена». «Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения», — указали в ХАМАС.

Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, «основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама».

В то же время движение не коснулось вопроса о разоружении, предусмотренного планом. Руководители ХАМАС в Катаре настаивают на изменении некоторых условий инициативы президента США.