Израиль может возобновить военную операцию против Ирана, если увидит риск развития ядерной программы в военных целях. Об этом заявила на брифинг посол израильского государства в Москве Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Да, это очень реально», — сказала дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

При этом она добавила, что если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к этой программе, то рассмотрит эту возможность. Однако пока эта перспектива кажется далекой.

Кроме того, по словам Гальперин, израильские власти не возражают против того, чтобы Россия поставляла исламской республике ядерные материалы для работы АЭС.

«Россия может продолжить предоставлять материал для АЭС, к этому у Израиля никогда не было возражений. И вывозить материал, который был отработан», — уточнила посол.