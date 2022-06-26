Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Группы семи (G7) осознают, что «вечеринка» углеводородов из России завершилась. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CNN.

По мнению главы британского правительства, заместить бойкотируемые российские энергоносители можно будет поставками из других источников, в том числе из стран ОПЕК. А в долгосрочной перспективе, как убежден политик, необходимо работать над зеленой энергетикой.

«Я думаю, что здесь, на G7, мы все осознаем, что вечеринка для российских углеводородов закончилась. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще. Я считаю, что ряд стран проявляют себя с героической стороны… Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим», — сказал Джонсон во время саммита G7 в ФРГ.

Также он заверил, что Соединенное Королевство будет развивать ветровую энергетику и ежегодно строить по ядерному реактору.

Саммит G7 под председательством Германии проходит 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. (Газета.Ру)