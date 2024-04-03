Борьба Федеральной резервной системы США с инфляцией пока не завершилась, заявил в Стэнфордском университете глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Об этом пишет Financial Times.

«Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%», — сказал он.

По словам Пауэлла, пока слишком рано говорить о том, являются ли более высокие, чем прогнозировалось, темпы роста потребительских цен в последние два месяца чем-то большим, нежели кратковременным скачком.

«Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике», — сказал он.

Хотя недавно опубликованные данные о росте числа рабочих мест и инфляции оказались выше, чем ожидалось, Пауэлл заявил, что это не изменило общую картину экономики с точки зрения ФРС.

Он подчеркнул, что перспективы экономики «все еще весьма неопределенны» и существуют риски повышения инфляции и ослабления рынка труда. «Мы будем принимать решения каждое заседание», — сказал руководитель ФРС.