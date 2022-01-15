Первая ракетка мира Новак Джокович снова задержан пограничной службой.

Вчера министр иммиграции Алекс Хоук аннулировал визу серба. На предварительном слушании по апелляции Джоковича судья постановил, что с утра субботы он должен прибыть на интервью в министерство иммиграции, а потом его должны доставить в офис его юристов для подготовки к воскресному рассмотрению дела.

После офиса юристов Джоковича доставили в гостиницу Park Hotel, где он будет находиться под контролем пограничников.

Слушание по делу пройдет в воскресенье в 09:30 по Мельбурну (02:30 по Баку). На его время теннисиста должны снова доставить в офис юристов. (sports.ru)