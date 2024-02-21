Прокуратура Армении прокомментировала задержание азербайджанского фитнес-тренера Камиля Зейналлы в московском аэропорту Домодедово.

Как передает #, об этом сообщили армянские СМИ.

«Прокуратура не владеет официальной информацией о задержании в Москве азербайджанца Кямиля Зейналлы по запросу Еревана», — заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, что Зейналлы был задержан ночью в аэропорту перед посадкой на рейс Москва-Баку. Он утверждает, что в качестве причины задержания указан запрос со стороны Армении.

В МИД Азербайджана заявили о том, что вопрос с его задержанием находится на контроле посольства Азербайджана в России.