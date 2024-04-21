Российское руководство даст решительный и безусловный отпор действиям США как фактической стороны конфликта в Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала голосование в нижней палате американского конгресса по законопроекту о выделении около $61 млрд на помощь Киеву. Соответствующее заседание состоялось 20 апреля и завершилось принятием документа. В ближайшее время его должен рассмотреть сенат США.

«Подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что американские политики готовы снабжать Киев вооружениями и тем самым провоцировать его на продолжение боевых действий «до последнего украинца». При этом подобной деятельность занимаются все элиты в США вне зависимости от партийной принадлежности, пояснила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что сейчас Вашингтон банально ворует российские активы ради продолжения украинских диверсий и терактов. Парламент страны, в свою очередь, дает Белому дому «зеленый свет» на принятие соответствующих мер.

«Характерно, что Белый дом в этих внутренних разборках делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж президента США Джо Байдена», — сказала дипломат.