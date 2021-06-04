Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выступила с заявлением о смерти представителей СМИ в Кяльбаджаре.

Как сообщает АПА, Дунья Миятович в своем официальном аккаунте в Твиттере написала, что необходимо срочно очистить от мин районы, затронутые конфликтом.

«Разрыв мины в Кельбаджаре, в результате которого погибли три человека, в том числе двое представителей СМИ, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о настоятельной необходимости очистить затронутые конфликтом районы Нагорного Карабаха посредством международного сотрудничества», — заявила Дуня Миятович.

Напомним, 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кяльбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате погибли корреспондент «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, заместитель представителя главы ИВ Кяльбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения.