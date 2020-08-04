Доживем до понедельника: пока, что все на руку Лукашенко

Остались считанные дни до президентских выборов в Беларуси, которые впервые после обретения независимости в 1991 году вышли из разряда скучных, с заведомо известным результатом. Более того, многие эксперты даже теряются в догадках относительно их итогов, ожидая вполне непредсказуемый результат. Поскольку, как утверждают некоторые эксперты, после 26 лет правления Александра Лукашенко люди готовы голосовать даже за домохозяйку, лишь бы в стране сменилась власть.

Лукашенко же президентское кресло покидать не намерен, действует он жестко, отвечает на ростки демократии силой и арестами своих и уже даже чужих – «засланных казачков» в лице 33-х вагнеровцев, что добавляет интригу в выборный процесс. Но, в то же время, позволяет своему конкуренту на выборах – супруге арестованного блогера Сергея Тихановского Светлане собирать 60-тысячные митинги, а до этого позволив зарегистрироваться кандидатом в президенты. Не разгоняет Лукашенко митинги, даже не закрывает фирму, которая обеспечивает Тихановской звуковое сопровождение митингов. Да, понимает он, что ситуация изменилась, народ хочет перемен, что может потерять власть, но опасается народный президент народного гнева, поэтому не лютует, однако и не отказывается от попыток удержать власть. Так, бессменный глава страны начал выборы загодя – сегодня, за пять дней до официальной даты выборов президента страны началось досрочное голосование. Белорусская оппозиция критикует такое голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации. Помимо прочего, Центризбирком Беларуси в этом году ограничил число наблюдателей, которые могут присутствовать на участке – во время досрочного голосования их может быть не более трёх.

Сегодня же Александр Лукашенко выступил с речью, последняя часть которой была крайне эмоциональной, по мнению журналистов издания Naviny.by, ведших онлайн-трансляцию, даже «на грани истерики», и была посвящена борьбе Лукашенко с его оппонентами и их загадочными «кукловодами». Но завершил свою речь Лукашенко признанием в любви к своей стране и заявил, что «любимую не отдают».

Отдавать Беларусь не намерен Лукашенко ни народу, ни своим оппонентам внутри страны, ни своим внешним недругам. И в обращении к народу президент Беларуси заявил о «миллиардных ресурсах», которые брошены против его страны с целью отработки новых технологий «цветных революций», имея в виду, понятно, Москву. Тем более, что задержанные в Минске «33 богатыря» оказались гражданами России и бойцами «ЧВК Вагнера». Он однозначно заявил, что россияне не собирались отправляться через Минск транзитом в другие страны, как это утверждает Кремль, они были целенаправленно засланы в страну. «Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — сказал Лукашенко.

Лукашенко призвал своих оппонентов не дестабилизировать ситуацию в стране. И не преминул пригрозить России: если в Беларуси произойдет дестабилизация обстановки, то тяжело будет всем до Владивостока. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин уже заявил, что Александр Лукашенко больше не является другом России, Кремль же пока молчит. А что толку, если даже заговорит. Все равно соврет, сделает хорошую мину при плохой игре, отмахнется дежурными фразами. Но факты-то вещь упрямая: 33 вагнеровца при полной амуниции прибыли в Минск, их опознал российский писатель Захар Прилепин, который ранее также воевал в составе отрядов сепаратистов так называемой ДНР, документально доказано, что вагнеровцы, которые заселились в санаторий под Минском якобы из-за опоздания на рейс в Стамбул, вели переговоры об этом заселении еще накануне, одно из этих электронных писем ими было отправлено 24 июля в 16.31, т.е. за 19 часов до отлета самолета. Т.е., они и не собирались лететь в третью страну через Минск, а были засланы в Беларусь с конкретной задачей, но как часто бывает с Москвой, опростоволосились, очень легко были разоблачены и задержаны. И не имеет теперь значения, какая задача перед ними была поставлена – дестабилизировать ситуацию и провоцировать майдан в Минске, чтобы сбросить Лукашенко, или же наоборот – предотвратить его, что маловероятно, потому что иначе Лукашенко об этом было бы известно.

Но, в любом случае, в итоге все оказалось на руку Лукашенко. Россия предоставила ему повод для мобилизации и солидаризации электората, и если даже не с самой властью, но против внешнего врага. И если сегодня произойдет чудо и выборы не будут фальсифицированы, и Лукашенко не будет переизбран, неизвестно выиграет ли от этого Беларусь. Ведь лучше свой диктатор, чем соседний, которому Тихановской ой как трудно будет противостоять и противоречить.

Но не будем торопиться с выводами и потерпим еще несколько дней – до понедельника, 10 августа, когда будут известны предварительные итоги выборов.