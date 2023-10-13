Решение Конституционного суда Грузии по основанию для импичмента президента Саломе Зурабишвили может быть оглашено 16 октября, а не до 14, как объявлялось ранее.

Председатель суда Мераб Турава пояснил, что так как 14 октября – выходной день, регламент позволяет огласить решение в понедельник.

В случае, если Конституционный суд подтвердит нарушение, вопрос об импичменте будет передан в парламент на голосование. Для того, чтобы импичмент был принят, нужно 100 голосов депутатов, у правящей партии Грузии их не хватает. Последнее время идут дискуссии, удастся ли переманить часть депутатов от оппозиции.

Правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, заявляя, что президент грубо нарушила Конституцию серией своих визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Зурабишвили в ответ утверждает, что совершает визиты на свои личные деньги, агитируя политиков дать Грузии статус кандидата в ЕС.

«Предметом обсуждения в конституционном представлении №1797 является возможное нарушение подпункта «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии из-за осуществления президентом Грузии представительских полномочий во внешних сношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами», — говорится в сообщении суда. (newsgeorgia.ge)