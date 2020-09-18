Может и налог на соцсети введете?

Азербайджанскому читателю уже не пристало удивляться, знакомясь с перлами некоторых депутатов парламента. Многие депутаты превратно понимают свои обязанности перед избирателями и полагают, что основной их целью является пропаганда определенных шагов правительства. А иные из них в попытке выслужиться делают такие глупые заявления, что невольно задумываешься об их умственных способностях.

К примеру, депутат третьего, четвертого, пятого и шестого созывов Милли Меджлиса, обладающая двумя высшими образованиями и докторской степенью в области филологии Жале Алиева, сегодня ошарашила общественность страны своим громогласным заявлением.

Сия особа заявила, что в Азербайджане вход в социальные сети нужно осуществлять по удостоверению личности. «До распространения информации необходимо убедиться в ее достоверности. Информацию нельзя распространять ради шоу. Я не говорю о представителях медиа, которые являются профессионалами своего дела, но считаю, что должен быть механизм контроля над непрофессиональными работниками этой сферы. Осуждать и ругать легко, а творить и создавать требует профессионализма», — сказала она.

Если Ж.Алиева хочет бороться с распространением недостоверной (фейковой) информации, то для этого в первую очередь необходимо заняться развитием местных СМИ. Долгие годы азербайджанские СМИ находились под сильным прессингом ныне экс-главы руководителя Администрации Президента (АП) Рамиза Мехтиева, бывшего заведующего отделом АП по общественно-политическим вопросам Али Гасанова и его креатуры, председателя Совета по прессе Афлатуна Амашова. Благодаря их усилиям азербайджанские СМИ в большинстве своем превратились в источники распространения фейковой информации, а соцсети стали отдушиной, посредством которых люди могли высказать свое мнение по волнующим их вопросам.

Соцсети и электронные СМИ распространяют информацию, которая зачастую нуждается в перепроверке и опровержении. И если люди больше доверяют информации, опубликованной в соцсетях, чем на новостных сайтах, то тут уже проблема заключается в обществе, потерявшем доверие к СМИ.

К тому же депутату не следует забывать о том, что соцсети – это проекция нашей жизни в Интернете. Соответственно, все, что происходит в жизни, происходит и в соцсетях. Пользователи соцсетей высказываются в силу своего уровня образования, воспитания, культуры и воззрений. Благо, что Конституция страны закрепляет такой принцип демократии как свобода выражения мысли. Другое дело, когда в соцсетях распространяются экстремистские призывы, оскорбления и угрозы конкретно в чей-то адрес. Для пресечения подобных негативных явлений существует закон и предусмотрена уголовная ответственность.

Но, между тем, депутат не говорит об ответственности за распространение фейковой информации, а под видом борьбы с ней предлагает ограничивать доступ в соцсети. Раз она обращается к представителям СМИ, чтобы те проверяли достоверность информации, прежде чем распространять ее, то не проще ей было бы позаботиться уровнем развития местных СМИ?

Это гораздо лучше, чем, скажем, хвалить свою команду за то, что она добилась депутатского мандата путем фальсификации итогов голосования на последних парламентских выборах. Кстати, этот скандальный видеоролик со словами Ж.Алиевой был распространён в соцсетях и вызвал большой резонанс. А может депутата больше волнует этот скандальный случай, чем желание оградить общество от фейковой информации?