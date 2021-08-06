На днях Еврокомиссия представила масштабную программу по борьбе с изменением климата. Ее цель – сокращение выбросов CO2 в ЕС не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990-х гг. и до нулевого уровня к 2050 году. Наибольший интерес вызвало предложение внедрить механизм трансграничного углеродного регулирования, который предусматривает взимание сборов с импортируемых ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Так, налогом будет облагаться импорт электроэнергии, алюминия, черных металлов, стали, железа, цемента, удобрений. Помимо экологической цели есть еще одна– защитить европейских производителей, ведь ужесточение климатического регулирования в Европе повышает их расходы и делает их менее конкурентоспособными. Период с 2023 по 2025 годы будет переходным, а платить таможенные пошлины придется с 2026 года, когда механизм вступит в силу. Для этого импортерам нужно будет покупать соответствующие углеродные сертификаты.

Скажется ли это новшество на нашей стране? На этот вопрос # ответили отечественные эксперты.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что налог будет внедряться в отношении товаров, при выпуске которых загрязняется окружающая среда, где производство не соответствует стандартам ЕС по выбросам углекислого газа. Среди наших соседей, как ожидается, самый большой налог будет выплачивать Россия – где-то полтора миллиарда евро в год.

«В основном налог ударит по металлургам, потому что металлургия–один из тех секторов, где больше всего выбросов углекислого газа в атмосферу. Но он не будет распространяться на энергоресурсы- сырую нефть и природный газ. Потому Азербайджан вряд ли столкнется с большими проблемами, ведь это как раз основной сегмент нашего экспорта в ЕС, а основной наш партнер там–Италия. 98% нашего экспорта приходится на нефтегазовый сектор. Но,– говорит эксперт,– в будущем если ненефтяной сектор экономики в Азербайджане будет в состоянии заниматься экспортом, нужно будет учитывать новый налог. Азербайджанское правительство собирается на освобожденных от оккупации землях добывать руду и выпускать больше металлургической продукции. Если она будет попадать на рынки ЕС, если будут заключены экспортные договора, нам в будущем нужны будут сертификаты, но пока есть время подготовиться».

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли отметил, что решение будет осуществляться поэтапно и коснется, прежде всего, России, если говорить о соседних странах. В ее экспорте много медных, алюминиевых и других товаров, при производстве которых происходят значительные углеродные выбросы. По его словам, пока в списке товаров, на которые будет распространяться налог, нет нефтепродуктов, но не исключено, что после 2030 года могут их туда включить. После 2030 года ЕС планирует заменить все автомобили, которые работают на бензине и дизеле на те, которые работают на альтернативном топливе. Раньше предполагалось сделать это до 2020 года.

«Сомневаюсь, что это будет сделано до 2030 года, но в любом случае рано или поздно список товаров, которые подпадут под углеродный налог, расширится. На данный момент ЕС невыгодно включать в этот список нефтепродукты, так как издержки увеличатся. Если удастся добиться повсеместной замены нефти альтернативными ресурсами, тогда другое дело. Но сейчас ЕС наименее восстанавливающая экономика после пандемии. Такой шаг стал бы дополнительной нагрузкой для и без того проблемной экономики ЕС», – сказал он.

Гарибли подчеркнул, что с одной стороны, такой налог– защита окружающей среды, с другой–проявление протекционистской политики ЕС.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов так прокомментировал решение ЕС: «Безусловно, внедрение углеродного налога в целом декарбонизация, которая взята за основу на территории ЕС, в дальнейшем может существенно поменять картину сотрудничества Азербайджана и ЕС. На мой взгляд, это приведет к переосмыслению внешнеэкономической политики нашей страны, потому что с реализацией нефтяного контракта, построение внешнеэкономической политики нашей страны было основано на приоритетности сотрудничества в энергетической сфере и в целом на внешнеэкономическом треке с ЕС. Но политика декарбонизации будет способствовать тому, что региональная экономическая интеграция, сотрудничество в региональном контексте станет приоритетом для нашей страны. Азербайджан существенно поменяет свои внешнеэкономические ориентиры в сторону углубления сотрудничества со странами нашего региона, постсоветским пространством, как с основным устойчивым внешнеэкономическим партнером для нашей страны».

У ЕС жесткие стандарты в разных сферах, в том числе в экологической, говорит экономист Фуад Ализаде. По его словам, забота об экологии одно из приоритетных направлений. И наше правительство стремится к снижению вредного воздействия производства на экологию, использованию альтернативных источников энергии.

Так, SOCAR сейчас реализует ряд проектов, в частности производство водорода для его последующего экспорта в Европу.

Что касается углеродного налога, то он уверен, что сильных потрясений для азербайджанской экономики в любом случае не будет. Экспорт Азербайджана в ЕС в основном касается нефтегазового сектора, а продукты ненефтяного сектора мы экспортируем в совсем незначительном количестве.