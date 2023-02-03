В Азербайджане ожидают повышения банковских ставок по кредитам из-за истекшего в феврале моратория на подоходный налог с процентных поступлений вкладчиков.

В феврале этого года истекли сроки семилетнего моратория на налог с дивидендов банковских вкладчиков. Теперь они будут платить 10% с источника дохода. В экспертных кругах ожидают, что это приведет к подорожанию банковских кредитов для заемщиков. Выступивший на конференции председатель Центробанка Талех Казымов уведомил, что налог на депозитные доходы – требование законодательства и «не создает каких-либо угроз» сбережениям, выразив, однако надежду на повышение процентных доходов вкладчиков банками.

«Анализ показывает, что это не окажет существенного влияния на объем депозитного портфеля. Считаем, что банки отразят эти расходы в процентах по своим депозитам. Возможно, что это повлияет на проценты по кредиту. И мы сможем сказать это на основании наших предстоящих анализов. Мы ожидаем, что проценты будут увеличены в пропорции процента налога, чтобы депозиты не были выведены из банков», — цитируют его СМИ.

Так что, с одной стороны, нас уверяют, что ничего такого существенного не произойдет, а с другой – почему бы банкам не покрыть налоговые траты вкладчиков? Правда, собственные траты банки компенсируют уже из карманов заемщиков, уверяет депутат и эксперт Вугар Байрамов.

«В Центробанке считают, что сумма налога отразится на депозитных ставках. Получается, что если налоговые каникулы для вкладчиков не продлят, то банки повысят проценты по вкладам, чтобы платить больше дивидендов сберегателям и компенсировать их расходы на подоходный налог. Ну а фактически это означает повышение процентов по кредитам, поскольку в методологии самого ЦБ высокие ставки банков – следствие дорогих депозитов. Следовательно, рост процентных ставок по депозитам приведет к подорожанию кредитов. А они у нас итак недешевые. По данным регулятора, текущий кредитный портфель достигает 19 млрд 594 млн манатов, а средняя ставка по кредиту 14,13%. На самом деле кредиты даже дороже».

Депутат считает, что налоговые каникулы для вкладчиков стоит продлить: «На первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2023 года я предложил продлить налоговые каникулы для вкладчиков либо освободить их от налога и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс».

С такой позицией в корне не согласен юрист и финансист Акрам Гасанов, считающий, что вкладчиков незачем освобождать от налогов, поскольку речь идет о сравнительно более состоятельной прослойке граждан, имеющих накопления и возможность платить. Аналитик также исключает вероятность оттока вкладов из банков из-за подоходного налога:

«Смысла оттока вкладов нет, поскольку, например, с депозита на 10 тыс. манатов, размещенного под 10%, вкладчик получает тысячу манатов в год. С истечением моратория, он будет получать на 100 манатов меньше, и не думаю, что из-за этого начнут массово изымать вклады из банков, хотя единичные случаи, конечно же, будут. Социальная справедливость этим налогом тоже никак не нарушается, поскольку менее состоятельные люди платят налоги. Почему же не могут этого делать вкладчики банков, получающие доход со сбережений, т.е. не прилагая для этого особого труда?».

Налог с процентных доходов вкладчиков оказался на повестке бурных обсуждений к февралю, поскольку в этом месяце завершились семилетние налоговые каникулы. На уступки вкладчикам правительство пошло в феврале 2016 года из-за сложной ситуации в кредитно-финансовой сфере по факту девальвации национальной валюты. Тогда власти опасались оттока вкладов населения из банков и льготы сберегателям должны были этому воспрепятствовать. Кроме налоговых уступок в том же году власти ввели практику стопроцентного страхования вкладчиков.