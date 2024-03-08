Власти Дубая ввели налог в 20% для всех иностранных банков, которые работают в эмирате. Советующий закон издал эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщила пресс-служба правительства Дубая, передает ТАСС.

Закон будет распространяться на все иностранные банки, в том числе зарегистрированные в свободных экономических зонах Дубая. Банки, которые имеют лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (Dubai International Financial Centre), исключаются из этого требования.

Если иностранный банк облагается корпоративным налогом в размере 9%, то его сумма будет вычтена из общей суммы налоговых обязательств. В правительстве подчеркнули, что федеральный корпоративный налог и налог на деятельность иностранных банков не суммируются.

Наказание за первое нарушение предусматривает штраф до 500 тыс. дирхамов ($136,13 тыс.). А при повторном нарушении в течение двух лет — до 1 млн дирхамов ($272,26 тыс.).