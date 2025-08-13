Китай ввел ответные санкции в отношении двух финансовых учреждений Европейского союза (ЕС). Об этом 13 августа сообщается на сайте министерства коммерции КНР.

«Мы настоящим публикуем «Решение о принятии контрмер в отношении двух финансовых учреждений ЕС», которое вступит в силу 13 августа 2025 года», — указано в сообщении.

По данным ведомства, эти меры ввели в целях противодействия санкциям ЕС в отношении двух китайских финансовых учреждений, которые были включены в 18-й пакет санкций против России, что серьезно нарушило международное право.

Таким образом, контрмеры были введены в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Уточняется, что организациям страны запрещается участвовать в транзакциях, сотрудничестве и другой деятельности с ними.