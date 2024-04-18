Международный аэропорт Дубая, пострадавший от рекордных для ОАЭ проливных дождей, вернется к полноценной работе в течение 24 часов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом эмиратскому агентству WAM сообщил главный операционный директор аэропорта Маджед аль-Джокер.

По его словам, после возобновления работы терминалов 1 и 3 движение в аэропорту «стало более упорядоченным». Благодаря этому большинство авиакомпаний перестали отменять рейсы и смогли частично восстановить штатное расписание полетов, отметил директор.