Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей.

Учитывая наблюдаемые в настоящее время дождливые погодные условия, а также информацию Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов о том, что 23-24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове выпадет мокрый снег, а в горных и предгорных районах северных и западных регионов республики местами будет идти снег, во избежание несчастных случаев и других неприятностей на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами.

Также водителей призвали правильно оценивать метеорологические условия во время движения и соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуется обеспечивать техническое состояние автомобилей, особенно обращать внимание на соответствие используемых шин сезону. Другим участникам движения, особенно пешеходам, необходимо более строго соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.