Государственная дорожная полиция города Баку обратилась к водителям по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает Report, в обращении рекомендуется воздержаться от действий, которые могут причинить неудобства другим гражданам, не парковать автомобили где попало, а также соблюдать правила карантина.

При этом водителей, путешествующих на дальние расстояния на личных автомобилях, в очередной раз просят выезжать, убедившись в техническом состоянии автомобиля, соблюдать режим отдыха и правила дорожного движения.