Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с туманной погодой.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью управления майор полиции Ровшан Тагиев, в связи с туманной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов республики на дорогах ограниченная видимость, что создает серьезные трудности для водителей.

«Учитывая это, рекомендуем водителям выбирать скоростной режим в соответствии с реальной ситуацией, не выезжать на неисправных машинах, а также строго соблюдать правила дорожного движения при обгоне и маневрировании», — добавил он.