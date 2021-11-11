Пятый Международный фестиваль документального кино DokuBaku подвел итоги. На протяжении всех лет проведения фестиваль ставит перед собой основную цель — поиск новых имен и поддержку отечественных режиссеров-документалистов.

DokuBaku, будучи первым независимым международным фестивалем документального кино в Азербайджане, привлекает внимание режиссеров из разных стран.

В этом году фестиваль проходил под лозунгом «Чувства» и практически все демонстрируемые фильмы были посвящены теме внутренних и внешних метаморфоз человека, поиску его внутреннего я и смысла жизни.

Жюри рассмотрело 56 картин из 30 стран мира. В рамках фестиваля была представлена ретроспектива азербайджанских документальных фильмов, посвященная памяти сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде, а также состоялся показ фильмов, не вошедших в основную программу. Темой внеконкурсного показа стала «Жизнь в эпоху пандемии».

В жюри фестиваля вошли известные мастера и эксперты в сфере кино — российский и латвийский режиссер документального кино, продюсер, президент фестиваля «Артдокфест» и Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» Виталий Манский, а также специалист по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы, автор книг, профессор Сорбонны Кристиан Фейгельсон (Франция).

Приз за «Лучший короткометражный фильм» получила режиссер Майа Блофилд из Финляндии за фильм «Фантастика». Лучшим азербайджанским фильмом была признана картина Фариза Ахмедова «Последний».

Приз за показ в рамках внеконкурсной номинации получила работа «На районе» режиссера Диого Варела Сильва из Португалии.

Специальными призами жюри были отмечены фильмы – «Дочь мясника» отечественного режиссера Лейлы Гамбарли, «Ритм забвения» Гину Шуейри (Ливан), «Медведь для моего карантина» Вэйцзя Ма (Франция), «Укрощение сада» Саломе Джаши (Грузия), «Я останусь с тобой» Вирджинии Варейките и Максимилиана Дежуа (Литва-Италия), «80.000 шницелей» Ханны Швейер (Германия). Памятные призы получили также режиссеры Мирсадыг Агазаде, Мурад Ибрагимбеков, Хамис Мурадов, Низами Аббас и Али Иса Джаббаров.

Победители были награждены дипломами и статуэтками ручной работы iHuman.

Организаторы фестиваля также наградили выдающихся деятелей азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги и вклад в развитие кино. Награду получили мэтр азербайджанского кино Вагиф Мустафаев и Виталий Манский. Чингиз Расулзаде был награжден посмертно.