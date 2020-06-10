«До свидания» от Вугара Сафарли или Почему Счетная палата так поздно вспомнила про Фонд господдержки СМИ

10 июня 2020 года Счетная палата провела очередное коллегиальное онлайн-заседание, в ходе которого обсудила отчет о результатах финансового аудита выделенных средств из бюджета в Фонд государственной поддержки средств массовой информации при президенте Азербайджана (KIVDF).

В соответствии со ст. 26.2 закона «О Счетной палате» было принято решение направить в Генпрокуратуру Азербайджана материалы, связанные с несоблюдением должностными лицами Фонда требований законодательства о государственных закупках, нецелевым использованием средств, нарушением норм и правил строительства, предоставлением средствам массовой информации помощи с нарушением требований законодательства и другими обстоятельствами.

Говоря проще, проведенный аудит выявил, что должностные лица Фонда не соблюдали требования законодательства о государственных тендерах. Кроме того, выявлены факты нецелевого использования средств, нарушения строительных норм, нарушения требований законодательства при выделении средств СМИ и др.

В декабре 2019 года и в апреле – мае 2020 года в «Зеркало» были опубликованы статьи, разоблачающие финансовые махинации руководства Фонда господдержки СМИ. (https://zerkalo.az/gde-dengi-vydelennye-prezidentom/), (https://zerkalo.az/kuda-delis-dengi-vydelennye-prezidentom/), (https://zerkalo.az/vugara-safarli-ushli-a-voprosy-ostalis-gde-dengi-zin/) (https://zerkalo.az/ocherednoj-skandal-imeni-vugara-safarli/).

Однако почему — то Счетная палата тогда не обратила внимания на эти публикации и не проверила деятельность Фонда. Чем же вызваны нынешние проверки?

С этим вопросом мы обратились в пресс- службу Счетной палаты.

Как заявила «Зеркалу» глава пресс- службы Счетной палаты Назиля Газиева, ведомство, которое она представляет, имеет право проверять все государственные структуры. «Мы даже можем проверять те структуры, в которых доля государства составляет всего 10%. Обычно мы проверяем те государственные структуры, которым выделялось больше госсредств», — сказала пресс- секретарь.

На вопрос нашего корреспондента о том, когда в последний раз Счетная палата проверяла деятельность Фонда поддержки СМИ, Назиля Газиева сказал, что они никогда не проверяли эту структуру.

На тот же самый вопрос, но несколько иначе ответил член правления Совета прессы, бывший член правления Фонда Мушфиг Алескерли. Так как вся деятельность Фонда была прозрачна, считает Алескерли, вероятно, в этих проверках не было необходимости.

Как отметил Мушфиг Алескерли, все расходы Фонд поддержки СМИ согласовывал с Министерством финансов и Агентством госзакупок.

«И, возможно, не было жалоб на деятельность этой организации», — предположил член правления Совета прессы.

Иного мнения придерживается руководитель общественного объединения «Йени Несил» Ариф Алиев, который предположил, что, скорее всего, проверки в Фонде поддержки СМИ не проводились в связи с низким оборотом средств в этом ведомстве, по сравнению с другими более крупными государственными организациями.

«А теперь, возможно, новое руководство Фонда поддержки СМИ обратилось с просьбой о проверках», — отмечает Ариф Алиев.

Мы попытались также выяснить и мнение бывшего председателя Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли, но, выслушав наш вопрос, он сказал лишь «До свидания» и повесил трубку…

Отметим, что Фонд господдержки СМИ долгое время курировал теперь уже бывший помощник президента и начальник общественно-политического отдела Администрации Президента Али Гасанова. Экс-глава Фонда Вугар Сафарли входил в близкое окружение Гасанова.