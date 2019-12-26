Куда делись деньги, выделенные президентом?

22 июня 2019 года глава государства Ильхам Алиев издал распоряжение, в соответствии с которым Фонду государственной поддержки СМИ был выделен 1 миллион манатов на укрепление материально-технической базы издаваемых в Азербайджане газет.

Скандал вокруг этих денег разгорелся уже в августе. Главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид и редактор газеты «Шарг» Акиф Ашырлы обвинили руководство Фонда в том, что оно хочет «присвоить» эти деньги и направить их на покрытие дефицита в бюджете. Но исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ Вюгар Сафарли заверил #, что деньги будут выделяться на написание статей и подготовку концепций в течение шести месяцев. «Полученные деньги, газеты могут потратить на покупку компьютеров и укрепление своей материально-технической базы», — заявил он.

# решило поинтересоваться, получили ли редакции выделенные главой государства деньги.

«Наша редакция не получала денег от Фонда поддержки СМИ», — сказал директор газеты «Ени Мусават» Сулейман Алескеров.

И главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид также заявил, что деньги, выделенные главой государства, редакция не получила.

Но наш вопрос, почему деньги, выделенные президентом, не дошли до редакций, не понравился исполнительному директору Фонда поддержки СМИ Вюгару Сафарли:

«Вы что собираетесь контролировать, куда были потрачены деньги? Вы что контролер? Редакции получат деньги до конца года». Правда, он не уточнил какого года, потому что до конца 2019 остались считанные дни…

Руководитель Объединения журналистов Азербайджана «Ени Несил» Ариф Алиев считает, что у азербайджанской журналистики и так очень серьезные проблемы. «Средства массовой информации доведены до нищеты. А Фонд государственной поддержки СМИ вместо того, чтобы решать проблемы, тратит время на игры: конкурс, концепция. Какой конкурс? Если мы действительно хотим что-то менять, нужно заниматься серьезным делом, особенно сейчас, когда о проблемах журналистики, наконец, заговорили».