В Баку зафиксированы случаи кражи дождеприемников — одного из элементов ливневой канализации, который предназначен для сбора и отведения дождевой или талой воды на улицах.

Судя по фотографиям, присланным в редакцию #, это явление приобрело массовый характер. Уже наступила зима, хотя погода нас радует, но зимой в Баку идет если не снег, то дожди, и отсутствие дождеприемников может привести к засорам ливневой канализации. Трубы водостока будут забиваться опавшими листьями, пылью, окурками и строительным мусором. В конечном итоге система водоотведения «благоухает» гниющим мусором и застоявшимися сточными водами. Мы еще не говорим об угрозе жизни человека: люди, переходящие улицу в темноте или при тусклом свете наших уличных «ламп Ильича», рискуют попасть в эту пустоту и сломать себе, как минимум, ногу.

По идее красть дождеприемники и даже канализационные люки в наши дни очень рискованно для злоумышленников. На дорогах установлены камеры наружного видеонаблюдения, которые могут фиксировать факты кражи. Да и по закону пункты приема металлолома не имеют права принимать предметы, являющиеся собственностью коммунальных служб (крышки люков, урны для мусора, парковые скульптуры, детали ограждения, уличные знаки, электрические кабели и т.д.).

Но раз в Баку зафиксированы случаи кражи дождеприемников, то это означает, что пункты приема металлолома все же готовы покупать краденый метал. Иначе не имело бы смысла их воровать. Для внесения ясности в эту ситуацию редакция # обратилась к пресс-секретарю Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анару Наджафли.

По его словам, подобные случаи часто происходят в Баку. «В основном случаи кражи дождеприемников зафиксированы на основных магистралях. Несмотря на обращения в полицию эти случаи повторяются. По мере выявления подобных случаев Госагентство автомобильных дорог снова устанавливает дождеприемники. Во многих странах для предотвращения подобных случаев канализационные люки, решетки и дождеприемники оснащают специальными шарнирными механизмами и замковыми устройствами, но полагаю, что для злоумышленников это не станет препятствием. В результате этих краж дорожной инфраструктуре наносится ущерб в крупном размере», — отметил он.

В пресс-службе МВД отметили, что полиция оперативно реагирует на обращения Государственного агентства автомобильных дорог по факту краж дождеприемников.

Стоит отметить, что еще несколько лет назад в Баку происходили массовые кражи канализационных люков. Для предотвращения этих случаев ОАО «Азерсу» начало устанавливать вместо традиционных съемных крышек откидные, крепящиеся к основанию специальными петлями.

Теперь же злоумышленники перешли на дождевики, которые легче на вес и их можно распилить на маленькие куски для сдачи в пункты приема металлолома. Ведь если бы некуда было сдавать украденные дождеприемники, никто бы их не воровал.

А раз такое дело, то полиции нужно активнее работать с пунктами приема металлолома и ужесточить контроль над их деятельностью. В частности, эту нужно сделать с лицами, которые занимаются скупкой металлолома, размещая объявления на интернет-площадках, а потом выезжают по указанному адресу в случае обращения к ним. На интернет-площадках много объявлений подобного рода и, наверняка, покупателей металлолома не будет интересовать вопрос происхождения предлагаемого товара.

Наримановский район, пересечение пр.Азадлыг с ул.Мохсуна Санани и ул.Акима Аббасова, перед комплексом «Три короны»:

На пересечении пр. им. Зии Буньядова и Азадлыг: