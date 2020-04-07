Вугара Сафарли «ушли», а вопросы остались: где деньги, Зин?

После увольнения некогда всесильного заведующего общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанова, многие СМИ вздохнули с облегчением. Именно он курировал СМИ, создавая виртуальный мир вокруг руководства страны, в котором все освещалось в розовых тонах. Конечно же все понимали, что «рукотворный» мир Али Гасанова, которому путем использования административных ресурсов, различных карманных журналистских организаций, давления, запугивания и шантажа, удалось подмять под себя 90 процентов всех СМИ страны, далек от реальности. Этот мир с помощью армии троллей выдавался как существующая реальность, в которой население поддерживало все шаги правительства и было безумно благодарно даже во время таких непопулярных шагов, как повышение тарифов на коммунальные услуги. Естественно подобное не служило интересам государства. Может образование не позволяло, а может и мировоззрение, но человек просто не понимал, что создание такой реальности является медвежьей услугой властям, так как недовольство – отрицательная энергия среди населения не должна была аккумулироваться. Эта энергия должна была иметь пусть маленькое, но все-же место для выхода. Гасанов добился уничтожения последних «форточек», из которых та самая отрицательная энергия недовольных масс выходила – были закрыты все СМИ, которые противились и не хотели быть игроками виртуального мира. В этом деле ему активно помогали не только сотрудники его отдела, среди которых немало образованных людей (даже им не давали выступать с полезными советами и требовали беспрекословной реализации мыслей хозяина), но и различные организации, такие как Фонд государственной поддержки СМИ, Совет прессы, Нацсовет по телерадиовещанию (НСТР) и так далее.

«Хозяина» ушли, и вся эта орда, как Ред — герой известного фильма «Побег из Шоушенка», который без разрешения даже на свободе не мог пойти в туалет, непривыкшая работать самостоятельно, начала дрейфовать. После упразднения отдела Али Гасанова, все, даже его ближайшие соратники по цеху понимали, что карточный домик долго не выдержит. Они пытались найти нового господина, делая реверансы в сторону фигур, которые по их расчетам, имели шансы занять место «команданте» СМИ и троллей. Не зря, сразу же после ухода Гасанова, Фонд Господдержки СМИ лишил «Каспий» — газету, учредителем которой является супруга Гасанова – Сона Велиева, государственных средств. Но, все безуспешно.

4 апреля президент Азербайджана своим распоряжением сделал еще один шаг, который, как мы надеемся, будет служить оживлению СМИ. Он уволил одиозного сторонника Али Гасанова, главу Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли. Остатки независимых СМИ и журналисты много раз писали об этом чиновнике, который был любимчиком Али Гасанова и важным звеном в распиле выделяемых для развития СМИ «бабла».

Напомним, что 22 июня 2019 года глава государства Ильхам Алиев издал распоряжение, в соответствии с которым Фонду государственной поддержки СМИ был выделен 1 миллион манатов на укрепление материально-технической базы издаваемых в Азербайджане газет. Тогда же руководители ряда СМИ обвинили руководство Фонда в том, что оно хочет «присвоить» эти деньги и направить их на покрытие дефицита в бюджете своей организации. Но исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ Вугар Сафарли заверил #, что деньги будут выделяться на написание статей и подготовку концепций в течение шести месяцев.

Через шесть месяцев, 26 декабря 2019 года мы связались с Вугаром Сафарли и поинтересовались, были ли выделены деньги на написание статей и подготовку концепций. «Редакции получат деньги до конца года», — заявил нам тогда исполнительный директор.

И теперь, после увольнения главы Фонда, # решило выяснить, получили ли редакции от Фонда поддержки СМИ в конце прошлого года средства, как обещал Вугар Сафарли.

Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда поддержки СМИ, газеты, издаваемые в Азербайджане и имеющие право на получение госпомощи, делятся на три категории. В I категорию входят газеты, издаваемые ежедневно. Во II — издания, которые печатаются несколько раз в неделю. А в III категорию — издаваемые один раз в неделю.

В I категорию входят 7 газет, во II — 13 изданий, а в III категорию вошли 5 СМИ (kivdf.gov.az/news/events/457.html).

Как заявил # генеральный директор входящей в I категорию газеты «Ени Мусават» Алескер Сулейманов, в конце прошлого года их редакция в рамках помощи от главы государства, получила от Фонда поддержки СМИ 17 тысяч манатов. «Такую же сумму получили и другие издания, которые входят в I категорию», — сказал Алескер Сулейманов.

«В списках Фонда наша газета включена во II категорию. Газеты, включенные в эту категорию, получили от Фонда поддержки СМИ, в рамках помощи от главы государства в конце прошлого года 12 тысяч манатов», — сказал # учредитель «525-й газеты» Рашад Меджид.

«Наша газета входит в III категорию в списках Фонда. СМИ, включенные в эту категорию, не получали денег в рамках помощи от главы государства», — сказал главный редактор газеты «Türküstan» Агиль Джамал.

Если умножить 7 на 17 тысяч манатов, то получится 119 000 манатов. А если умножить 13 на 12 тысяч манатов, получится 156 000 манатов. Таким образом, выходит, что на финансирование газет Фонд поддержки СМИ потратил всего 275 000 манатов. А куда делись остальные 725 000 манатов? И это мутная судьба только последнего транша, «потраченного на развитие СМИ». А их было множество.

«За время своей деятельности Фонд поддержки СМИ получил от государства около 40 миллионов манатов. До сих пор непонятно, на что были потрачены эти деньги. Потому что за все время деятельности Фонда в стране так и не было создано ни одной типографии, отвечающей современным стандартам. Вместо решения стоящих перед СМИ насущных задач Фонд занимался финансированием газет, которые не имели никакой общественной значимости», — заявил эксперт в области СМИ Гулу Магеррамли.

На что же были потрачены 725 000 манатов? Для получения этого ответа мы связались с самим теперь уже бывшим исполнительным директором Фонда поддержки СМИ Вугаром Сафарли. «Эти деньги были потрачены на помощь СМИ»,- отфутболил нас Вугар Сафарли.

Ответ Вугара Сафарли вызывает еще больше вопросов. Что в его понимании означает помощь СМИ? На что эта помощь тратилась? И самое главное: теперь его убрали, вселяя надежду на то, что СМИ Азербайджана выйдут из реанимации. Но один актуальный вопрос, если говорить словами Высоцкого, остается открытым: где деньги, Зин? Ведь речь идет не только о последнем транше. Речь идет о миллионах госсредств. И одним увольнением дело не должно завершиться.

P.S.Еще одна опора Али Гасанова, глава НСТР Нушираван Магеррамли усидел в своем кресле на день больше, чем Вугар Сафарли. Видимо, глава государства решил серьезно заняться чисткой и на телевидении, которое до недавного времени народом именовалось как телеканализация. Многие махнули рукой на наши телеканалы, посчитав, что им уже ни чем не поможешь. Но, пример ОТВ показал, что нет ничего невозможного. Главное – захотеть…