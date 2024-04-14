Осталось 100 дней до самого громкого события лета – грандиозного опен-эйр музыкального фестиваля DREAM Fest 2024.

Как сообщает #, с 23 по 28 июля в премиальном курортном комплексе Sea Breeze Resort на побережье Каспийского моря будут выступать популярные музыканты из разных стран.

Лето на каспийском побережье сложно представить без ставших традиционными музыкальных фестивалей в Sea Breeze Resort.

В этом году календарь летних событий расширится за счет DREAM Fest 2024 в новом формате, с расширенной географией артистов. Уже известно, что среди хедлайнеров – один из самых успешных продюсеров в истории поп-музыки, 16-кратный обладатель «Грэмми» Дэвид Фостер; легенда 70-х Энгельберт Хампердинк; звезда 90-х Dr. Alban и нулевых – Craig David; феноменальный диджей Иманбек, впервые на территории СНГ удостоившийся «Грэмми» в категории «Лучший ремикс»; впервые в Баку приедут Jack Savoretti и Imany; в первый же день фестиваля состоится знаменитое Celentano tribute show, и лайн-ап продолжает пополняться новыми именами.

Частые гости нашей столицы и любимые звезды азербайджанской эстрады порадуют своей музыкой и зажигательными перформансами, а диджеи международного уровня раскачают танцпол, исполняя топовые мировые хиты.

Таким образом, в течение шести дней на территории Sea Breeze Resort будет звучать популярная музыка сразу нескольких поколений.