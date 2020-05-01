Дежавю или Ошибки пРезидента

Только ли у меня ощущение того, что такое уже было? И все идет к тому, что скоро по всем каналам зазвучит «Лебединое озеро»? Разве уже не вызывает у вас каждое выступление главы российского государства эффект дежавю? События последнего времени стали все больше напоминать эпоху брежневского застоя. Владимира Путина бывало и раньше сравнивали с Леонидом Ильичом, но обычно параллели проводились сугубо в плоскости политической – схожий путь прихода во власть (сговор), длительность пребывания во власти (18 и 20 лет), искусственное раздувание рейтингов, вторжения в соседние страны (Чехословакия -1968/Грузия — 2008, Афганистан -1979/Украина – 2014), зависимость от нефти, догонялки с Америкой (гонка вооружений) и пр.

Но сейчас сложилась иная ситуация, коронавирус буквально за несколько недель смог легко поразить и разрушить всю идеологию путинизма. «СОVID легко смел попов, скрепы и т.н. парад победы. И устроил свой собственный парад, на котором заставил маршировать всех по своим правилам. Всех. От Путина и Гундяева до чаяндинских буровиков. Стал вытрезвителем для Путина», — очень точно описал происходящие с российским лидером инволюционные процессы известный российский журналист Александр Невзоров.

Заметьте, Путин стал вызывать ассоциации с поздним Брежневым. Это уже личностные сравнения. Каждое обращение к народу становится поводом для насмешек, оказавшиеся на вынужденном карантине люди имеют больше времени для наблюдений и анализа каждого движения и слова засевшего в бункере руководителя страны. Последнее явление его народу, случившееся во вторник и вышедшее в эфир с рекордным — более чем двухчасовым опозданием, комментировалось особо жестко и безжалостно: «Долго же они его размораживают на этот раз» (Алексей Цветков), «Господи, да он уже даже по телевизору выступить не в состоянии. Леонид Ильич Брежнев в последние годы жизни мог, а этот – нет» (Максим Тихонов).

И разрекламированное государственными СМИ обращение, в котором президент всего лишь объявил о продлении карантинных каникул до 11 мая и введении праздника для работников скорой помощи, закономерно стало поводом для очередных насмешек людей, ожидающих от претендующего на роль правителя Путина хоть каких-то конкретных мер по финансовой поддержке. Вот где следовало впрячься в догонялки с Америкой и со всем цивилизованным миром. Но нет, президент предпочел ассоциации с древней Спартой, где стариков со скалы сбрасывали. Мол, радуйтесь тому, что есть.

Переход критиков власти на личность президента свидетельствует о понимании думающими россиянами, что руководитель руководить в критический момент для страны не в состоянии. Лопнул мыльный пузырь, раздуваемый десятилетиями, и стало понятно, что король-то голый. Растет критическая масса недовольных, причем уже и среди его базового электората. Ведь неспроста рейтинг Путина рухнул до 28,3% и вполне возможно, что в ближайшее время уйдет в минус, как и обваленная им нефть. Неспроста американское издание The Washington Post назвало объявление Путиным ценовой войны Саудовской Аравии и несерьезное отношение к COVID-19 двумя главными «ошибками Путина».

Кстати о нефти. Как считает бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец, срыв Россией сделки с ОПЕК, резкое падение цен на нефть, соответственно — ослабление рубля, постоянные телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и вывод из РФ значительных финансовых ресурсов, включая отправку обычными авиарейсами слитков золота, свидетельствует о том, что в Кремле развернулась серьезная борьба за власть, которая очень скоро закончится смещением Путина.

Напомним, что начало концу СССР в свое время тоже было заложено резким снижением цены на нефть. Правда, Брежнев все же ушел естественным способом, а вот Путину грозит быть смещенным ближайшим окружением – пусть то силовики или новаторы-реформаторы. Возможно, «заражение коронавирусом» премьера Мишустина вписывается в теорию заговора и очень скоро мы станем свидетелями очень серьезных тектонических сдвигов, которые, к сожалению, могут обернуться серьёзными проблемами политического характера и для ближайших соседей, тем более что объективные причины для того коронавирус уже сформировал.