Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью АЗЕРТАДЖ сделал очень интересное заявление.

«Кавказ… находится не так далеко от Украины, где Россия ведет полномасштабную агрессивную войну, которая имеет значение для всей Европы. Это имеет значение для Кавказа. Если президент Путин победит в Украине, это будет вызовом не только для украинцев, но и будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО», — считает он.

В этой связи имеет смысл напомнить о том, сколь сильно изменилась позиция НАТО по отношению к российско-украинской войне. Ровно два года назад в интервью газете Süddeutsche Zeitung тогдашний министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины. Она подчеркнула, что Североатлантический альянс «не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится». Кроме того, она тогда отвергла призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ «непредсказуемыми последствиями».

Спустя два года генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников быстрее развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к возможному долгосрочному противостоянию с Россией. «Если Путин победит в Украине, нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. Лучшая защита сейчас — поддержать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО. Сдерживание работает, только если оно вызывает доверие», — заявил он недавно в интервью изданию WELT .

Как видим, генсек НАТО активно продвигает тему российской военной угрозы не только для Европы, но и для нашего региона.

Но тут впору задаться вопросом, а все ли НАТО сделало для победы Украины над Россией? Ответ очевиден — нет, далеко не все. И приведенное выше напоминание позиции бывшего министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт — тому четкое доказательство. Слишком долго в Альянсе решали, как помогать Украине, не испортив отношения с Россией. Впрочем, имеет смысл отмотать ленту истории еще на несколько лет назад.

США приложили значительные усилия, чтобы убедить своих союзников по НАТО в необходимости присоединения Грузии и Украины к ПДПЧ на бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года, что означало бы их фактическое вовлечение в НАТО. Позиция США была поддержана прибалтийскими странами, Болгарией, Румынией, Польшей, Чехией, Словакией, Словенией, а также Канадой. В то же время резкое противодействие подключению Украины и Грузии к ПДЧ оказали Германия и Франция, которых поддержали Италия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Бельгия, Португалия.

К чему все это привело?

К августовской российско-грузинской войне. Ее просто не было бы, если бы на саммите НАТО в Бухаресте Грузию и Украину приняли бы в Альянс. Соответственно, не было бы ни аннексии Крыма, ни теперешней полномасштабной российско-украинской войны. И, соответственно, ситуация на всем Южном Кавказе тогда была бы иной и никакой угрозы Азербайджану со стороны России не было бы. Но, я продолжу напоминать некоторые моменты истории.

После бухарестского саммита НАТО прошло несколько лет и до 2014 года большинство жителей Украины не поддерживало вступление в НАТО. Ситуация кардинально поменялась после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе — большинство украинцев стало поддерживать вступление в НАТО. В декабре 2014 года Верховная Рада Украины приняла внесённый тогдашним президентом Петром Порошенко законопроект, которым внеблоковый статус Украины отменялся как оказавшийся «неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления», в июне 2017 года внесла изменения в законодательство: членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины.

В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы. Позже, 12 июня 2020 года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнёра с расширенными возможностями. На брюссельском саммите в июне 2021 года лидеры НАТО решили, что Украине будет предоставлен План действий по членству в НАТО и что Украина имеет право самостоятельно определять своё будущее и внешнюю политику. Но, опять-таки, до вступления Украины в НАТО дело не дошло.

В итоге, началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Которого, повторю еще раз, можно было бы избежать, если бы у руководства Альянса была политическая воля, достаточная для приема Украины в НАТО, начиная с 2008 года.

Вспоминая все это, совсем иначе оцениваешь нынешние призывы генсека НАТО Столтенберга. В том числе и потому, что Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность без какой-либо помощи НАТО, благодаря грамотной внешней политике президента нашей страны Ильхама Алиева, нивелировав угрозу вовлечения России и ОДКБ в 44-дневную войну и в ход однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.