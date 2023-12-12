В конце 80-х годов в советское общество был запущен штамм вируса под названием «миацум». На первый взгляд, данный вирус полностью соответствовал авантюре тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС, а затем и первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Тут тебе и «гласность», и «перестройка», и «ускорение». Но все эти лозунги, будучи пустыми, как барабан, привели лишь к одному результату: распаду Советского Союза.

Именно «миацум» стал предтечей геополитических тектонических сдвигов, которые приняли характер цепной реакции. После распада СССР на постсоветском пространстве возникли конфликты территориального свойства, которые тлеют до сих пор. И лишь Азербайджану удалось полностью погасить огонь вражды на своей территории, раз и навсегда покончив с армянским сепаратизмом.

Однако, как показывают события последних дней, вирус «миацума», более не найдя благодатной почвы на Южном Кавказе, решил перебраться через океан и найти пристанище у берегов Южной Америки.

И, судя по напряженной ситуации, которая сложилась сегодня между Венесуэлой и Гайаной по поводу территории Эссекибо, армянский «миацум» начинает свое возрождение в Южной Америке.

Накануне стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии богатого нефтью региона соседней Гайаны – Эссекибо. Об этом сообщает венесуэльская газета Ultimas Noticias.

Среди принимаемых мер – официальное утверждение новой политико-административной карты Венесуэлы и назначение венесуэльского руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван «Гуаяна-Эсекиба».

В качестве справки: Эссекибо занимает почти три четверти страны и примерно равен площади Туниса. Венесуэла претендует на регион с 1811 года – с тех пор как она стала независимой от Испании, а Эссекибо достался Великобритании, колонией которой была Гайана. Ситуация обострилась в 2015 году, когда в Эссекибо были открыты месторождения нефти и газа.

Решение об аннексии было принято по результатам референдума в Венесуэле: по официальным данным, более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эссекибо. Электоральные эксперты и СМИ говорят о возможных фальсификациях и низкой явке. Итоги референдума ЦИК Венесуэлы так и не опубликовал.

В то же время, президент Гайаны Ирфаан Али сообщил Associated Press, что его правительство уже обратилось к союзникам и региональным партнёрам за военной помощью. «Если Венесуэла продолжит так безрассудно и авантюрно действовать, регион будет вынужден ответить. Именно этим мы и занимаемся. Мы готовим региональный ответ», – сказал Али.

Честно говоря, лично меня не покидает ощущение чувства дежавю. В декабре 1989 года Верховный Совет Армянской ССР и «совет нкао» приняли решение о воссоединении. Спустя годы, нынешний армянский премьер Никол Пашинян орал на площади в Ханкенди, что «Карабах – Армения, и точка». Чем эта все авантюра закончилась, всем известно.

Но в данном случае есть немаловажный нюанс. Население Эссекибо не горело желанием видеть себя в составе Венесуэлы, но процесс аннексии уже был запущен.

Николас Мадуро, наплевав на все нормы международного права, решил обзавестись еще одним штатом.

И снова возникает аналогия с Арменией, которая в свое время наглым образом игнорировала известные 4 резолюции СБ ООН на протяжении многих лет. Правда, в отношении Венесуэлы таких «бесхребетных и суровых» решений не было, но, что-то подсказывает, что Каракас ничем не лучше (или хуже), чем Ереван.

Как бы то ни было, есть большая вероятность того, что на планете может возникнуть еще один очаг напряженности. На сей раз в Западном полушарии.

Тем временем, аннексию региона осудили Великобритания, британское Содружество наций (членом которого является Гайана, бывшая британская колония), Карибское сообщество и Организация американских государств, ответ готовит Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР).

Поддержали Гайану и США. А Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией, заявила, что не хочет войны в Южной Америке, и сообщила о готовности стать посредником в переговорах.

И снова дежавю, но со знаком минус. США поддерживают Гайану в этом вопросе, так как последняя является жертвой агрессии. А теперь смоделируем ситуацию, когда Венесуэла не на словах, а на деле аннексировала Эссекибо.

Будет ли создана какая-либо миротворческая группа, наподобие Минской группы ОБСЕ, которая годами будет заниматься решением этого вопроса мирным путем? Будет ли эта самая возможная группа настаивать на сохранении статуса- кво, после аннексии Эссекибо?

Конечно же, нет. Американцы за «соблюдение международного права» где-то далеко, но не у себя под боком. У западной демократии есть одна удивительная особенность: она избирательна. Так что, Венесуэле не удастся долгое время наслаждаться плодами аннексии. Каракас – это не Ереван…