Интервью # с председателем Харьковской областной организации «Объединённый конгресс азербайджанцев Харьковской области» Маликом Дурсуновым:

— Какова сейчас ситуация в Харькове?

– Харьков сегодня является прифронтовым городом, он находится в 40 км от границы Российской Федерации. Так что, при возможностях современной артиллерии Харьков можно обстреливать не только ракетами, но и средствами дальнобойной артиллерии и РСЗО. Что довольно часто и делает агрессор – Россия. Правда, в последние недели были единичные случаи прилета российских ракет в город. При этом, населенные пункты Харьковской области, которые находятся в непосредственной близости от границы с Россией, ежедневно подвергаются обстрелам. И такие обстрелы приводят не только к большим разрушениям в гражданской инфраструктуре, но и, к сожалению, к жертвам среди мирного населения.

Что касается самого города Харькова, он постепенно оживает, заметна тенденция возвращения населения в город. Правда, она очень медленная. В городе работают все виды городского транспорта, включая метро. Притом все они работают бесплатно. Работают также продуктовые супермаркеты, аптеки, парикмахерские, кафе и рестораны. Работают все рынки, автозаправки, станции техобслуживания, такси. Работают также междугородные и международные автобусные маршруты, железнодорожное сообщение.

Сегодня все коммунальные службы города работают слаженно, без сбоев работают мобильная связь и интернет. Нет проблем с водой и электричеством. В городе не работают вузы, школы и детсады, часто слышны тревожные сирены, действует комендантский час с 23-00 до 5-00 часов утра.

Иногда по ночам срабатывает воздушная сирена, буквально на днях в небе над Харьковом сбили несколько ракет С-300.

— Ведется ли активная работа азербайджанских диаспорских организаций в Харькове?

— Деятельность азербайджанских диаспорских организаций в городе на сегодня, можно сказать, заморожена. Многие члены этих организаций находятся за пределами Украины. Часть членов наших организаций и их семей находятся в Западной Европе в качестве беженцев. Небольшая часть вернулась в Азербайджан. По этой причине каких-либо мероприятий с участием или с инициативой наших диаспорских организаций в последние месяцы не проводилось. Да и война не позволяет сделать это.

В начале войны активистами наших организаций были проведены работы по оказанию гуманитарной помощи мирному населению города, эвакуации из города, в том числе местных азербайджанцев и студентов, обучающихся в харьковских вузах.

Трудности у всех одинаковые – они связаны с продолжением войны, с неопределенностью в завтрашнем дне. Война ощущается повсюду, в воздухе все еще запах войны.

— Были ли жертвы среди азербайджанцев, проживающих в Харьковской области?

— Как таковых их не было. Единственная большая трагедия произошла 5 марта 2022 года в селе Чиркун Харьковской области. Гражданин Азербайджана Махмудов Эмин Забит оглу, его жена Махмудова Людмила и теща погибли в результате попадания снаряда в их дом. Их трое детей остались в живых. Это Махмудова Рената Эминовна, 2007 года рождения, Махмудов Давид Эминович, 2010 года рождения и Махмудова Дайяна Эминовна, 2017 года рождения.

Благодаря помощи азербайджанцев, проживающих в России, детей удалось вывезти в город Орел. В мае прошлого года при поддержке правительства Азербайджан эти дети были доставлены в Баку. После освобождения села Чиркун украинской армией останки погибших членов семьи Махмудовых были преданы земле на местном кладбище. В свою очередь я приложил усилия для получения свидетельств о смерти четы Махмудовой. Возможно эти документы в будущем пригодятся их детям. Я передал эти бумаги через главу Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова родственникам детей в Азербайджане.